الرئيس الانتقالي في الجابون: "علي بونجو أونديمبا" لديه حرية السفر للخارج

أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نجيما، أن الرئيس المخلوع، علي بونجو أونديمبا، "حر في التنقل" و"يمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك".

وقال أوليجي نجيما - في بيان بثه التلفزيون الحكومي مساء اليوم /الأربعاء/ - إنه "نظرا إلى وضعه الصحي، يتمتع رئيس الجمهورية السابق علي بونجو أونديمبا بحرية التنقل، ويمكنه، إذا رغب في ذلك السفر إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية". حسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية.

والرئيس المعزول أونديمبا، موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أن أطاح به المجلس العسكري، في 30 أغسطس بعد حكم استمر 14 عاما، وذلك بعد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنها مزورة.

يذكر أن رئيس الجابون المعزول على بونجو أونديمبا، أصيب بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدت إلى إصابته بإعاقة جسدية.