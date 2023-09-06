أستاذ اقتصاد لصالون التنسيقية: تراجع ومحدودية الإنتاج سبب رئيسي في التضخم

قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، إن التضخم هو الارتفاع المستمر في مستويات الأسعار، مشيرا إلى أن هناك ضغوط تضخمية ومنها تراجع الإنتاج وبعضها محدود للغاية، وهناك بعض السياسات الاقتصادية أدت إلى المساهمة في التضخم؛ مثل رفع سعر الفائدة والذي ينعكس بالتالي على ارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضية «التضخم وغلاء الأسعار لتقليل العبء على المواطنين، وما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار»، أن السياسة التجارية التي لدينا والتخفيض المستمر لسعر الصرف يلقى أعباء كبيرة على الأسعار.

وتابع الدكتور محمد علي إبراهيم: "نحن لجأنا للتخفيض أكثر من مرة ولم يأتي بالفائدة المرجوة منه، كما أن هناك العديد من الضغوط الخارجية موجودة لكن ضعف الاقتصاد المصري تجعل استقبالنا للصدمات الاقتصادية يكون صعب".

أدار الحوار خلال الصالون ناريمان خالد؛ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون كلا من؛ النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، وأستاذ الاقتصاد الدكتور محمد علي إبراهيم، والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، والدكتور فرج عبد الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي وأستاذ اقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، بينما يشارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والكاتب الصحفي محمد أبو عاصي رئيس تحرير ومقدم برنامج خمسينة اقتصاد، المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ريم القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

