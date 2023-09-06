أبوظبي تستضيف قمة عالمية للقادة والرموز الدينيين حول المناخ.. في نوفمبر المقبل

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي قمة عالمية يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم على مدار يومي 6 و7 نوفمبر المقبل؛ للتأكيد على الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القمة تنعقد قبل انطلاق مؤتمر "كوب 28" الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يشارك في القمة القادة والرموز الدينيون الذين يمثلون الديانات الكبرى في العالم والأكاديميون وخبراء البيئة لمناقشة المسئوليات الأخلاقية للزعماء الدينيين في معالجة أزمة المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التعاون بين الدين والعلم لسد الفجوة بين الأدلة التجريبية والتعاليم الروحية، ومناقشة إستراتيجيات تعزيز دور القادة والرموز الدينيين للمساهمة في تحقيق العدالة المناخية.

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام إن القمة التمهيدية للزعماء الدينيين لمؤتمر الأطراف "كوب 28" تأتي في لحظة حرجة؛ حيث يتم توسيع نطاق العمل المناخي على مستوى مختلف قطاعات المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة العمل على زيادة الوعي بقضايا المناخ.