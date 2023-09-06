بلتون لرأس المال المخاطر تستحوذ على 20% من أسهم شركة أريكا

تعلن شركة بلتون "بلتون المالية القابضة"، أحد البنوك الإستثماريه الأسرع نموًا، عن إستحواذ شركتها التابعه والمملوكه بالكامل شركة بلتون لرأس المال المخاطر على 20% من أسهم شركة أريكا بإجمالى يبلغ حوالى 31 مليون جنيه، وتعد أريكا علامه تجاريه رائده في صناعة منتجات المنزل والديكور.

واستثمرت بلتون في أريكا من خلال جولة تمويله، وتخطط أريكا لتوجيه التمويل في تعظيم تواجدها الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءًا من المملكة العربية السعودية والمخطط لها في الربع الاخير من العام الجاري، من خلال إستراتيجيتها متعددة القنوات لدخول السوق وتطوير بنيتها التحتيه التكنولوجيه وتصميمها الرقمي.

وتعمل أريكا على إحداث تحول في صناعة منتجات المنزل والديكور والتي تقدر بإجمالي 20 مليار دولار أمريكي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ترتفع بمعدل نمو سنوي تراكمى يقدر بحوالى 10% سنويًا، من خلال توحيد السوق المجزأه وإنشاء وجهه منزليه ملهمه تعتمد على التكنولوجيا الرقميه والتركيز على تميز منتجات متنوعه، ونقاط سعريه معقوله، وتجربه عملاء لا مثيل لها عبر الإنترنت وبشكل مباشر.

وفى هذا السياق قال على مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، قائلا: "نحن متحمسون لدعم أريكا وفريقها القيادي لتحقيق رؤيتهم فى قيادة قطاع منتجات المنزل والديكور بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعتبر أريكا شركة واعده في هذا القطاع المشجع الذي حقق أداءً تشغيليًا قويًا خلال الفترة الماضيه. وبفضل خطط التوسع الطموحه التي وضعتها أريكا، أصبحت في وضع مميز لتصبح المورد الرئيسي لمنتجات المنزل والديكور لجميع الأسر في المنطقه".

ومن جانبه عقب خالد عطا الله، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة أريكا، قائلا: "من خلال تركيزنا المستمر على المنتجات المميزة وخدمة العملاء الفريدة والنمو المربح، نواصل التفوق في الأداء على الكيانات الاخري العامله بنفس المجال واكتساب حصه سوقيه، العامل الذي يميز أريكا كواحدة من أسرع العلامات التجاريه المنزليه الرقميه نموًا. نحن علامه تجاريه قائمه وموجهه نحو خلق قيمه مضافه لموظفينا وعملائنا. ينصب تركيزنا منذ البدايه على بناء نموذج مستدام يكون مربحًا من الناحيه التشغيليه مع وضع عملائنا في قلب كل ما نقوم به. يمثل توسعنا في المملكة العربية السعودية علامة فارقة كبيره بالنسبة لنا، حيث أننا في وضع جيد يسمح لنا بتكرار قصة نجاحنا في مثل هذا السوق الإستراتيجي، مع وجود فرص كبيره للأعمال وتوفير قيمه كبيره لعملائنا بالمملكة العربية السعودية".