بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل قصر الباسل بدائرة المركز ووجود مصابين.



وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة وهم: محمد سمير عبد الله (68 سنة).

فاطمة علي عبد العزيز (57 سنة).

إلهام محمد سمير (32 سنة).

مصطفى محمد سمير (23 سنة).

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.