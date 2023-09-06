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الخميس 07 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير المالية بالسودان يخفض ضريبة أرباح الأعمال في قطاع التعدين بنسبة 50%

وزير المالية والتخطيط
وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، جبريل إبراهيم
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أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الدكتور جبريل إبراهيم، قرارًا بتوحيد التصنيف الضريبي لكل من قطاعي الصناعة والتعدين والذي تم بموجبه خفض قيمة ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في قطاع التعدين من 30% إلى (15%) أسوة بالقطاع الصناعي.

وقالت وزارة المالية السودانية - في بيان اليوم الأربعاء - إن هذا القرار جاء في إطار سياسة الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي خاصة في مجال قطاع التعدين تشجيعًا للشركات المستثمرة في مجال التعدين ومساعدة الشركات المتوقفة على معاودة نشاطها من أجل زيادة الإنتاج في قطاع التعدين.

السودان جبريل إبراهيم الصناعة
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