أستاذ علم اجتماع: التوعية بالقضية السكانية يجب أن يكون بالترغيب لا الترهيب

قالت الدكتورة زينة صوفي أستاذ علم اجتماع، إنّ التوعية بالقضية السكانية يجب أن يكون بالترغيب لا الترهيب، موضحةً أن الأسرة التي لديها 7 أبناء لا يمكنها توزيع الاهتمام والحب والرعاية مقارنة بالأسرة التي لديها طفلان أو 3 أطفال، لافتًة إلى أن الزيادة السكانية ستنعكس ثقافيا وتعليميا على أفريقيا يبدأ من الأسرة ويؤثر على المجتمع.

وأضافت صوفي في لقاء ببرنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «عندما نتوسع قليلا، نجد أن الحي المكتظ بالسكان لن يكون لديه التنظيم والرعاية والنظافة والاهتمام الموجودة بحي أعداده متوازنة».

وتابعت، أن التوازن مطلوب في كل شيء مثل أعداد السكان، مشيرةً إلى أن موقعا أمريكيا حذر في مقال من تزايد السكان الشديد في العالم وليس أفريقيا فقط، مستعينا بنظرية مالتوس التي ترجع إلى 1789م والتي قال فيها إن زيادة أعداد السكان ستؤدي إلى نقص في الموارد، كما أن الفلاسفة مثل أرسطو حذروا من الزيادة السكانية وربطوها بزيادة الفقر والتي قد تُفضي إلى الفوضى.

