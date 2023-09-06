أعضاء سموحة يطالبون فرج عامر بالرحيل بسبب عقود اللاعبين

تسببت الأزمات المتتالية داخل نادي سموحة في خلق حالة من الغضب على إثرها دشن أعضاء النادي هاشتاج #ارحل_يا_فرج للمطالبة برحيل رئيس النادي.

كانت آخر هذه الأزمات الخلاف الذي دار بين فرج عامر وأعضاء مجلس إدارته على صفحات السوشيال ميديا بسبب قيم عقود الصفقات الجديدة المبالغ فيها والأعلى في تاريخ النادي بالرغم من مرور سموحة بأزمة مالية طاحنة وتحميل الأعضاء أعباء مالية إضافية.

واعترض أشرف مختار عضو مجلس إدارة النادي على قيمة عقود الصفقات الجديدة وتجديد عقود بعض اللاعبين القدامى بمبلغ 90 مليون جنيه بخلاف باقي اللاعبين وكذلك قيم شراء اللاعبين وملابس للفريق بمبلغ 2.8 مليون جنيه ورواتب الجهاز وعمولات للوكلاء وهو ما يجعل الميزانية تتجاوز 170 مليون جنيه.

ورد فرج عامر على صفحته على "فيس بوك" نافيا ما ذكره أشرف مختار، وأكد أن الصفقات الجديدة تبلغ 26 مليون جنيه بجانب 2 لاعبين أجانب قبل أن يهاجم مجلس الإدارة السابق.

من جانبها ردت ماهينور سامح عضو مجلس الإدارة ونشرت مستندا رسميا بقيم عقود اللاعبين والذي أكد صحة كلام أشرف مختار وهو ما أثار حفيظة أعضاء الجمعية العمومية بنادي سموحة ضد فرج عامر ووجهوا له الاتهامات بتضليل الأعضاء ونشر معلومات كاذبة، ودشن الأعضاء الهاشتاج لمطالبة فرج عامر بالرحيل من نادي سموحة.

وفي الوقت الذي يوجه فيه أعضاء النادي أصابع الاتهام لفرج عامر لاقتصار تعاملاته مع سمسار لاعبين واحد وهو أنور شلوفة تسبب في رفع قيم عقود اللاعبين بشكل مبالغ فيه، أبدى أعضاء النادي استيائهم من القرارات السابقة للجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب التي أطاحت بمعارضي سياسات فرج عامر من مجلس الإدارة وهو ما أوصل الأمور إلى طريق مسدود بنادي سموحة.