النيابة تصرح بدفن جثتي شخصين تفحما في حريق عقار بمصر القديمة

فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق في واقعة نشوب حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق، وصرحت بدفن جثامين شخصين تقحما داخل المنزل، فيما أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص الحريق وكشف ملابساته، واستدعاء شهود العيان.

كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت محتويات أكثر من 3 طوابق.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

ودفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق، وتمكن رجال الإطفاء من اخماد الحريق فيما تفحمت جثتى شخصين ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب شخصين بحالة اختناق وجرى إسعافهما.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجار إخطار النيابة العامة.



