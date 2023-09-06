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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 3.3 مليار جنيه والثلاثيني يتجاوز مستوى 19200 نقطة

البورصة
البورصة
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تباينت البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وواصل المؤشر الرئيسي رحلة ارتفاعه متخطيا حاجز 19300 نقطة، وزاد رأس المال السوقي بنحو 3.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.290 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 19,224.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.49% ليغلق عند 23,061.83 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.95%، ليغلق عند مستوى 8,046.55 نقطة. 

وهبط مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 3,807.15 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.61%، ليغلق عند مستوى 5,585.7 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 3,193.55 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 157.5 مليون جنيه، و76.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 233.7 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.1 مليار جنيه، بعد التداول على 876.7 سهم من خلال 85.2 ألف صفقة منفذة.

 

ختام التعاملات البورصة
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