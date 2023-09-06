تدشين حملة "بناتنا مسئوليتنا" لمناهضة الختان في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية تدشين مبادرة "بناتنا مسئوليتنا" التابعة لمؤسسة صبية للمرأة والطفل لمناهضة ختان الإناث بمقر مركز النيل للإعلام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وبعض المؤسسات التنموية.

وشارك في اللقاء جمعية تنظيم الأسرة وشبكة تثقيف الاقران( واى بير) وممثلى مؤسسة صناع الحياة بالإسماعيلية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس والأفراد من الرائدات الريفيات والإعلام.

واستعرض متطوعو المشروع توصياتهم حول القضية والتي شملت استهداف الحملة للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للتوعية وإيجاد سبل وأليات التغيير للثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد وتغيير السلوك وتوسيع دوائر التشبيك مع صانع القرار والقادة الحكوميين متخذ القرار فى دائرة حوار حول أليات اكثر حماية للفتيات وتفعيل دور طرق ووسائل الابلاغ والمساندة.

كما استهدفت توحيد خطاب إعلامى مكثف ورسائل توعية حول جريمة ختان الإناث وبحث سبل المراقبة على ممارسة الأطباء فى الوحدات الريفية والعيادات لخاصة وعمل رسائل توعية حول آليات حماية الفتيات داخل الأسر.

وطالب متطوعو الحملة سرعة اتخاذ الاجراءات اللوجستية والموافقات من متخذى القرار لتتيح انتشار اهداف المشروع والوصول لفئات أكثر استحقاقا واشراك رجال الدين في مناهضة ختان الإناث باعتبارهم خط الدفاع الأولية وتأثيرهم البالغ علي رب الأسرة.