في بلاغ للنائب العام.. شيرين عبدالوهاب تتهم محمد الشاعر بسرقة صفحاتها والتربح منها

تقدمت المطربة شيرين عبدالوهاب، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد شخص يدعى محمد أسامة محمود حسنين الشاعر وشهرته محمد الشاعر، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، بدون علمها أو موافقتها، بالاضافة الى نشر العديد من اعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

جاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الأغاني الخاصة بها في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارًا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيا مع الموقع.

وأضاف البلاغ، أن المشكو في حقه تعاقد مع شركة أنغامي ونشر اغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما تعاقد مع موقع "spotify" بدون الحصول على اذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي ينشر الأغاني عليها بدون موافقتها والحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه، بالاضافة إلى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البلاغ، ان المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية لشيرين عبدالوهاب ونشر اغنية "عم القماص" عليها بدون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني للنجمة شيرين عبدالوهاب من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانونا وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.