كاسبر شمايكل ينضم رسميًا لأندرلخت البلجيكى

أعلن نادى أندرلخت البلجيكي تعاقده مع الدنماركي كاسبر شمايكل، حارس مرمى نيس الفرنسي، وذلك لمدة موسم واحد قابل للتجديد لسنة أخرى، وذلك بعد أيام قليلة من فسخ عقده مع فريقه.

وكانت بداية شمايكل صاحب الـ36 عاما، مع مانشستر سيتي، كما شارك مع منتخب بلاده فى أكثر من 90 مباراة دولية، ولعب ما يقارب من 500 مباراة في الدوري الإنجليزي، أكثرهم مع ليستر سيتي حين توج بالبريميرليج عام 2016.

ولعب شمايكل الموسم الماضى مع فريق نيس الا ان الايطالي فرانسيشكو فاريولي المدير الفنى الجديد للفريق منح المركز الرئيسي للحارس البولندي مارسين بولكا، لتتيح إدارة النادي خيار الرحيل لشمايكل.

بالنسبة لأندرلخت، كانت هذه "فرصة استثنائية لجلب حارس مرمى يتمتع بمهارة كبيرة"، كما علق المدير الرياضي ياسبر فريدبيرج في بيان صحفي للنادي البلجيكي نشر مساء الثلاثاء، قائلاً: "وصول كاسبر جزء من رغبتنا في خلق المنافسة في جميع المراكز، يمكنه أن يعلمنا الكثير من الأشياء بفضل خبرته".

كما أكد كاسبر شمايكل، نجل الحارس الاسطوري لمانشستر يونايتد بيتر شمايكل، إنه "متحمس"، مشيراً إلى أن "أندرلخت ناد عظيم ولا يزال العديد من زملائه السابقين يتحدثون عن هذا النادي بمديح كبير".