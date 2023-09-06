غدا.. الأمين العام لحلف الناتو يشارك في اجتماع اللجنة المشتركة بالبرلمان الأوروبي

يُشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج غدا /الخميس/ في اجتماع مشترك للجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي واللجنة الفرعية للأمن والدفاع لتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان صادر عن الحلف أنه من المقرر أن يلقي الأمين العام للناتو الكلمة الافتتاحية يليها تبادل لوجهات النظر مع أعضاء البرلمان الأوروبي حول أحدث التطورات على الساحة العالمية.

جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي قد حث حلف شمال الأطلنطي على تمهيد الطريق أمام دعوة أوكرانيا، للانضمام للحلف في قمة مقبلة، وذلك في يونيو الماضي في قرار غير ملزم وافق عليه في ستراسبورج بفرنسا 425 نائبا أوروبيا، بينما عارضه 38 نائبا وامتنع 42 آخرين عن التصويت.

وكان نواب البرلمان الأوروبي الذين يدعمون القرار، يتوقعون أن تبدأ عملية انضمام أوكرانيا بعد انتهاء الهجمات العسكرية على أوكرانيا على أن يتم استكمالها في أسرع وقت ممكن.

