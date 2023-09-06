بالفيديو.. "الغرف التجارية": تخفيضات بمعارض "أهلا مدارس" تصل إلى 30%

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، إن نسب التخفيض في معرض "أهلا مدارس"، تتراوح بين 15% و30% هذا العام، مشيرا إلى أنها نسبة كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، حيث يعمل المعرض على إتاحة كل السلع بسبب مشاركة عدد كبير من الشركات والمستوردين وصغار وكبار العارضين.

وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن المعرض يضم 5 قطاعات رئيسية، هي الأدوات المكتبية، الملابس، الأحذية، الشنط، الأغذية، وتتضمن كل ما يخص الطالب في العام الدراسي تحت مظلة واحدة في ظل منافسة قوية بين الشركات.

وتابع، أن التاجر أو المستورد في معرض أهلا مدارس لا يتحمل القيمة الإيجارية، وبالتالي فإن نسبة الخصم تصل للعميل بناءً على هذا الأمر، موضحًا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية شريك أساسي في المعرض، وبالتالي تكون هناك رقابة داخلية قوية، بالإضافة إلى رقابة ذاتية من الشركات ومختلف الجهات المشاركة في المعرض.

وأردف وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، أن المعرض بدأ منذ سنة 2017، ومن ثم، فإن المستهلك تعود على الجو الخاص بالمعرض؛ حيث يكون رحلة لكل أفراد الأسرة، حيث لن يجد المستهلك هذا التنوع الكبير إلا في معرض أهلا مدارس، كما أن منافسة الشركات مع بعضها البعض تخلق نوعا من التخفيض.