التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه غرقا في الشرقية

قررت نيابة ديرب نجم اليوم التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارة فى مياه ترعة بهنيا وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول محمد ف م ع 38 سنة سائق مقيم بمركز ميت غمر جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى أخطرت لمباشرة التحقيقات.

وتبين حدوث إصابة السائق التى أودت بحياته إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى يستقلها فى مياه ترعة بهنيا بجوار محطة الصرف بمركز ديرب نجم وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى وطلبت تحريات المباحث وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.