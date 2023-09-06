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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تنتقل لموقع العقار المنهار بحدائق القبة

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة المنهار
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انتقل فريق من نيابة حدائق القبة، اليوم الأربعاء، لمعاينة موقع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق ومصرع وإصابة 9 أشخاص لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وطلب التحريات حول الواقعة.  

وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة وقيادات محافظة القاهرة للمنطقة الشمالية إلى موقع انهيار عقار حدائق القبة لمتابعة جهود الانقاذ والبحث عن المفقودين فى موقع الحادث.

الحادث

وعاونت معدات ثقيلة، رجال الإنقاذ البرى فى رفع أنقاض العقار المنكوب للبحث عن المفقودين.

ووقع انهيار عقار فى منطقة حدائق القبة اليوم الأربعاء، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى إلى مكان البلاغ والإسعاف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.

وكشف الفحص المبدئى انهيار عقار مكون من 4 طوابق.

وتبحث قوات الإنقاذ البرى أسفل الأنقاض عن مفقودين فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين آخرين.

فريق من نيابة حادث انهيار عقار مكون مصرع واصابة 9 اشخاص جراء انهيار العقار الصحية للمصابين مديرية أمن القاهرة
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