«إي جي بنك» يواصل جهوده لدعم حصول «ذوي الهمم» على الخدمات البنكية

في إطار مواصلة «إي جي بنك EGBANK» تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للوصول بالخدمات البنكية لكل الفئات وتماشيا مع جهود الدولة للتحقيق الشمول المالي، قام البنك خلال العام الحالي بالعديد من الجهود والإجراءات لدعم حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات البنكية بكل سهولة ويسر.

ونجح «إي جي بنك EGBANK» في الوصول بعدد الفروع المجهزة لاستقبال العملاء من «ذوي الهمم» إلى أكثر من 40% من إجمالي عدد فروعه المتتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال التجهيزات اللوجتسية التي تشمل المنحدرات التي تساعد على سهولة الحركة أو توفير شاشات عرض مجهزة بفيديوهات بلغة الإشارة أو تأهيل وتدريب الكوادر لتسهيل تعاملاتهم.

وحرصا من البنك على مساعدة «ذوي الهمم» للحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر، فقد وفر في 100% من فروعه خدمة الشباك الواحد للتعامل معهم والتيسير عليهم في تنفيذ كافة معاملاتهم البنكية داخل مقرات فروع البنك وبدون التنقل داخل الفرع بين مختلف النقاط.، فضلا عن تجهيز نحو 60% من إجمالي ماكينات الصراف الآلى الـ ATM بطريقة برايل وخدمات الصوت لتسهيل التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية.

وعلى مدار العام، عقد البنك أكثر من 50 ندوة تثقيف مالى شارك فيها أكثر من ألف مستفيد من كبار السن و ذوى الهمم فى مختلف أنحاء الجمهورية، منها القاهرة، الجيزة، الشرقية، الإاسكندرية، الإسماعلية، أسيوط والقليوبية، كما تم بالتعاون مع المعهد المصرفي تدريب عدد 220 موظفا على مفهوم ومعايير الشمول المالى لإجادة التعامل مع العملاء من ذوي الهمم وتم تدريب عدد 2 موظفين داخل كل فرع فى البنك للتعامل بلغة الأشارة.

ويؤكد «إي جي بنك EGBANK» على سعيه الدائم والمتواصل على تجشيع وغرز الثقافة المالية لدى ذوي الإعاقة لمعرفة المنتجات البنكية والمالية المتاحة لهم للاستفادة منها والاستفادة من مميزات ومقومات الاستقلالية المالية سواء أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية وسواء كانت الإعاقة بدنية أو حسية.

وعمل البنك على تجهيز أكبر عدد من فروعه لاستقبال العملاء من «ذوي الهمم» حيث خصص لهم أماكن وشاشات تفاعلية مخصصة لتوفير المعلومات عن المنتجات ولعرض الخدمات المتاحة للعملاء من خلال لغة الإشارة و من خلال السماعات الناطقة، بالإضافة إلى تجهيز شبكة من ماكينات الصراف الألى الـ ATM بخدمات صوتية وعلى طريقة برايل لتناسب العملاء من فاقدى البصر وفاقدى السمع تتيح لهم استخدام الماكينات بكل سهولة ويسر من خلال الخدمة الصوتية.

ويحرص البنك أيضا على تشجيع العملاء من ذوى الهمم على الحصول على منتجات البنك المتنوعة مثل الحسابات الشخصية والقروض وبطاقات الخصم والأئتمان، كما يتم تحفيز العملاء على الاقتراض من خلال تقديم باقة مميزات حصرية ورسوم مخفضة، وتحقيقا لمبدأ الشفافية التامة، تم التنسيق مع أحدى المطابع ذات خبرة فى السوق المصرى لتجهيز وطباعة نماذج البنك وفقاً لطريقة برايل للعملاء من ذوي الإعاقة البصرية وتوزيعها على الفروع ليتمكن العملاء من الإطلاع عليها داخل الفرع لمراجعة الشروط والأحكام العامة قبل فتح الحساب.

ولتمكين العملاء من ذوى الهمم وتعزيز قدراتهم على التعامل مع البنك، يحرص بنك إي جي بنك على إتاحة الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين من خلال الزيارات المنزلية، كما يتم حجز المعاد بطريقة سهلة ومناسبة من خلال مركز الخدمة الهاتفية.

وكجزء من سياسة حماية حقوق العملاء التى يتبعها البنك للتأكد من سلامة معاملات العملاء من ذوي الهمم خاصة فاقدى البصر، يتم إجراء مكالمات صوتية مع هؤلاء العملاء لمراجعة المعاملات معهم، كما تم تخصيص مكان على موقع البنك الإلكترونى للعملاء من ذوى الهمم لعرض فيديوهات تخاطب للعملاء بلغة الإشارة والصوت لتسهيل التواصل والمعرفة.