الجثث تفحمت.. حريق هائل داخل عقار من 5 طوابق بمصر القديمة

نشب حريق هائل داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة مصر القديمة وعلى الفور هرعت سيارات الأطفاء والحماية المدنية الى مكان البلاغ والتهمت النيران محتويات أكثر من 3 طوابق، فيما تفحمت جثتى شخصين اثر احتجازهما داخل النيران وقامت سيارات الاسعاف بنقلهما إلى المشرحة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في شارع الخرطة الجديدة من الشيخ مبارك بجوار مجمع المدارس بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات اطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران محتويات 3 طوابق ، وتكمن رجال الاطفاء من اخماد الحريق فيما تفحمت جثتى شخصين اثر احتجازهم داخل النيران وقامت سيارات الاسعاف بنقلهما الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما اصيب شخصين بحالة اختناق جرى اسعافهما .

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وجار إخطار النيابة العامة.