"الجارديان" تسلط الضوء على تهديد واشنطن لكوريا الشمالية لمنعها من تزويد روسيا بالأسلحة

سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على التهديد الذي وجهته الولايات المتحدة لكوريا الشمالية في حال قيام بيونج يانج بتزويد روسيا بالأسلحة على ضوء التقدم الملحوظ في المباحثات بين روسيا وكوريا الشمالية لتعزيز التعاون العسكري بين الطرفين.

وأشار التقرير؛ في هذا السياق إلى تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، والتي يؤكد فيها أن كوريا الشمالية سوف تدفع ثمن تعاونها مع روسيا في المجال العسكري، محذرا رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون من أن تزويد بيونج يانج لموسكو بالسلاح لاستخدامها في حرب أوكرانيا لن يكون في مصلحة كوريا الشمالية وسوف يلقي بظلاله السلبية عليها.

ويردف سوليفان، خلال تصريحاته الصحفية، أن الإدارة الأمريكية بذلت قصارى جهدها من أجل تقليص قدرات روسيا العسكرية، موضحا أن موسكو تسعى في الوقت الراهن للبحث عن مصادر أخرى للحصول على السلاح.. وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تستمر في مطالبتها لكوريا الشمالية بالالتزام بتعهداتها المعلنة بعدم تزويد روسيا بالسلاح والذي تستخدمه في حربها في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه يلفت التقرير إلى أن الكرملين أكد في تصريحات، أمس الثلاثاء، أنه ليس لديه ما يقوله حول تصريحات صادرة عن الإدارة الأمريكية حول الزيارة المرتقبة لرئيس كوريا الشمالية لروسيا وعقده مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين حول تزويد موسكو بالأسلحة.

ويوضح التقرير أن المتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون كانت قد أعلنت أول أمس الإثنين أن زعيم كوريا الشمالية سوف يلتقي بالرئيس بوتين أثناء زيارة لروسيا خلال الشهر الجاري، إلا أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أوضح في تصريحات صحفية أنه ليس لديه ما يقوله حول تلك الزيارة وذلك اللقاء. ويضيف التقريرأن زيارة رئيس كوريا الشمالية في حال القيام بها ستكون الأولى من نوعها خارج البلاد منذ ما يزيد على أربعة أعوام.

ويشير التقريرإلى أراء المحللين السياسيين، في هذا الصدد حيث، يعربون عن اعتقادهم بأن المساعي الغربية لعزل روسيا عن المجتمع الدولي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دفعت موسكو إلى تعزيز علاقاتها بكوريا الشمالية في الوقت الذي ترى فيه بيونج يانج أنه يمكنها تحقيق مكاسب كبيرة من احتياج روسيا لتوطيد علاقاتها بدول صديقة في ظل الظروف الحالية.

وينوه التقرير، في الختام، إلى تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي قام في شهر يوليو الماضي بزيارة لكوريا الشمالية لحضور عرض عسكري للأسلحة الكورية بما فيها الصواريخ الباليستية المحظورة دوليا، والتي يؤكد فيها أن البلدين بصدد مباحثات هامة حول إمكانية إجراء مناورات عسكرية مشتركة.