محمد محسن يتألق في مهرجان القلعة واللبنانية عبير نعمة بالمحكي.. صور

يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، فعاليات دورته الـ31، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فعلى مسرح المحكى وبمصاحبة أوركسترا سينى بقيادة المايسترو أحمد عويضة وبامكانات صوتية تحمل سمات عظماء الموسيقى العربية تغنى المطرب محمد محسن بمختارات من مؤلفات العمالقة، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة بالطابع الفنى الجاد كان منها: "كل دا كان لية، ومن زمان جدا، ونشبه لإية، وضى القمر، وحبايب زمان، وفي قلبى مكان، وزى أغانى زمان، والنسيان، وأهو دا اللى صار، والبحر بيضحك لية، ومضناك، وأنا أتوب عن حبك، والشوق، واسلمى يا مصر، وقديش كان في ناس".

قبله وفى ظهورها الأول بالمهرجان وبطبقات صوتية واسعة تمكنت المطربة اللبنانية عبير نعمة من أداء أشكال وقوالب متنوعة للغناء العربى وقدمت مجموعة من أعمالها الخاصة التى تفاعل معها الحضور ونالت الإعجاب والاستحسان كان منها: "وينك، وبصراحة، ويا نسيم الريح، وفراشة وزهرة، واعمل ناسينى، ودعت الليل، وقصتنا، وتلفنتلك، وبلا ما نحس، ويا ليل الصب"، إلى جانب "طلعت يا محلا نورها" لـ سيد درويش، و"أنا لحبيبى" لـ فيروز، و"قلبي دليلى" لـ ليلى مراد وغيرها.

وكان عازف البيانو كريم جوهر، قد قدم على المسرح الخارجي فقرة فنية ضمت نخبة من أشهر الألحان الشرقية كان منها: "بكتب اسمك، ويا واد يا تقيل، ومقدمة ألف ليلة وليلة، والحلوة، وان راح منك يا عين".

وتستمر فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، حتى ٧ سبتمبر الجاري، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

