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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أبو الغيط: البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الياباني يعكس الرغبة الدائمة لتطوير العلاقات

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اليابان تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في الدول العربية، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس التعاون العربي الياباني في المجال السياسي عام 2013.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في حضور وزيري خارجية مصر واليابان، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اجتماع اليوم هو الاجتماع الثالث على المستوى الوزاري منذ عام 2013، وذلك للحوار السياسي بين العرب واليابان برئاسة سامح شكري وزير خارجية مصر وحضور وزير خارجية اليابان ووزراء خارجية الدول العربية.

وتابع: "ناقشنا اليوم جملة من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتغير المناخ والأمن المائي والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وعقدت شخصيا اجتماعا مع وزير خارجية اليابان تناولنا فيه العديد من المسائل السياسية الأخرى".

وأكمل: "صدر عن الاجتماع بيان مشترك يعكس مساحة كبيرة من التوافق والمواقف المشتركة بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والرغبة الدائمة لدى الجانبين لتطوير العلاقات بينهما".

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