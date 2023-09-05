غرفة القاهرة : معرض أهلا مدارس يضم عددا كبيرا من السلع المتنوعة

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في الاجتماع الذي عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء حول معرض أهلا مدارس 2023 .

وأشاد "العشري" بالاجتماع وما تضمنه من مناقشات حول الدعم المجتمعي للمواطنين في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد .

وتابع : المعرض هذا العام كبير ومهم جدا وبه سلع متنوعه للادوات الدراسية والاحذية والمنتجات الجلدية والملابس والسلع الغذائية وغيرها من احتياجات الاسرة المصرية للموسم الدراسي.

وتوقع "العشري" إن يحقق معرض اهلا مدارس نجاحا كبيرا هذا العام خاصة في ظل التفاف الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة حوله تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المواضين وتلبية احتياجاتهم وتوفير لهم سلع باسعار مخفضة خاصة مع دخول المواسم مثل العام الدراسي.