الكرملين: بوتين وشي لم ينسقا قرار عدم زيارة قمة العشرين

قال المتحدث باسم االرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، لم يناقشا قرارهما بعدم زيارة قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وردًا على سؤال عما إذا كان الزعيمان قد نسقا قرارهما أو إذا اتخذ كل جانب هذا القرار بناءً على اعتباراته الخاصة، قال بيسكوف: "إنهما اتخذا قراراتهما بناءً على جداولهما الخاصة"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام أن الوفد الروسي إلى القمة سيرأسه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بينما سيرأس الوفد الصيني رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج.

وتترأس الهند مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر 2022، وستُعقد قمة نيودلهي بحضور شخصي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.