ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الزراعة يكشف مزايا تمليك الأراضي الزراعية لأهالي سيناء

السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية للمواطنين في سيناء، نابع من توجيهات القيادة السياسية، وردا على جميع الحاقدين للدولة.

وقال القصير خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من سيناء، إنه تم تسليم نحو 300 عقد تمليك للمواطنين، بالإضافة إلى جاهزية 725 عقد تمليك جديد سيتم تسليمه للمواطنين في سيناء خلال الفترة المقبلة.

وتابع: عقد تمليك الأرض الزراعية يمنح صاحبه العديد من المزايا المختلفة التي يمكن للمالك الحصول عليها، من خلال الجمعيات الزراعية، منها الحصول على الأسمدة والتقاوي.

وأوضح السيد القصير، أن الدولة قامت بتوفير كافة الموارد المائية للأراضي التي تم تسليمها للمواطنين في سيناء، كما أن الأرض الزراعية صالحة لزراعة العديد من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأكمل: الزراعة قامت بزراعة العديد من المحاصيل كمرحلة أولى لتوعية المواطنين بطرق زراعتها ورعايتها، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مشروعات إنتاج حيواني.

وطالب وزير الزراعة كافة المواطنين الراغبين في توثيق عقود ملكية الأرض الزراعية بتقديم الطلبات وفقا للخطوات المحددة، وهذه العقود إثبات ملكية لكل مزارع.

السيد القصير القيادة السياسية سيناء
ads