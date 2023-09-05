ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تواصل ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين من أحكام قضائية بالحبس

ضبط وملاحقة المحكوم
ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين وفي نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمنعن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 ضبط “طبيب صيدلى- مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية” محكوم عليه بالحبس(72) سنة وكفالات مالية فى 51 حُكم (مستأنف، جزئى) بتهم (تبديد ، شيكات) .


 ضبط ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية (مخدرات).


 ضبط (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ)محكوم عليه بالحبس(62) سنة وكفالات مالية فى(60) حُكم (مستأنف،جزئى) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة).


 ضبط (عامل زراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) محكوم عليه بالحبس(136) سنة وكفالات مالية فى 58 حُكم (مستأنف، جزئى) بتهم "تبديد ، إيصال أمانة ، تجريف أرض زراعية".
 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الداخلية وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين صيدلى قطاع الامن العام
ads