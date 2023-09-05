ads
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القناة يُكلف "وفاء إمام" بالعمل مدير عام المشروعات البيئية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، قراراً بتكليف المهندسة وفاء إمام أحمد محمد للقيام بعمل مدير عام المشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

هذا وقدم رئيس الجامعة التهنئة للمهندسة وفاء إمام، مُتمنياً لها التوفيق والنجاح في مهام عملها الجديدة .

" وفاء إمام" بدأت عملها بالمستشفى الجامعي بإدارة التغذية 1997، ثم انتقلت للعمل بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة 2008 حيث بدأت بالعمل بإدارة المشروعات البحثية لأربع سنوات ، ثم انتقلت للعمل بإدارة تخطيط البرامج والمشروعات، وشاركت بالعمل في 330 قافله طبيه.

 

الدكتور ناصر مندور المستشفى الجامعى جامعة قناة السويس
ads