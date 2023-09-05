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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

دار الكتب والوثائق تحتفل بمئوية سيد درويش وتقدم مقطوعات نادرة بصوته

سيد درويش
سيد درويش
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تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش. تقام الاحتفالية في مقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الثانية عشر من ظهر الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣.

تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين. يتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب. وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار.
وعلى هامش الاحتفالية، تقيم قاعة الاطلاع الرئيسية في الدار معرضا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.

دار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت فنان الشعب سيد درويش سيد درويش الموسيقار الكبير هاني شنودة
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