دار الكتب والوثائق تحتفل بمئوية سيد درويش وتقدم مقطوعات نادرة بصوته

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، احتفالية بمناسبة مرور ١٠٠ عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش. تقام الاحتفالية في مقر دار الكتب بكورنيش النيل في تمام الثانية عشر من ظهر الأربعاء الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣.

تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين. يتخلل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب. وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار.

وعلى هامش الاحتفالية، تقيم قاعة الاطلاع الرئيسية في الدار معرضا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.