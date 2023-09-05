البورصة تربح 6.1 مليار جنيه.. والثلاثيني يتجاوز مستوى الـ19000 نقطة لأول مرة

ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ونجح المؤشر الرئيسي للسوق في تخطي مستوي الـ19000 نقطة لأول مرة، وزاد رأس المال السوقي بنحو 6.1 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين ، ليسجل في الختام نحو 1.287 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.71%، ليغلق عند مستوى 19,044.39 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 3,844.33 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.28%، ليغلق عند مستوى 5,619.7 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.56% ليغلق عند 22,948.25 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 7,970.45 نقطة، وصعد ايضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 3,202.38 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 88.9 مليون جنيه، و 41.2 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 130.2 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 2.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 916.5 مليون سهم من خلال 82.7 ألف صفقة منفذة.