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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“حكماء المسلمين”: اليوم الدولي للعمل الخيري يمثِّل فرصةً مهمةً للإعلاء من قيم التضامن

اليوم الدولي للعمل
اليوم الدولي للعمل الخيري
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أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنَّ الاحتفاء باليوم الدولي للعمل الخيري؛ الذي يوافق الخامس من سبتمبر كل عام، يمثِّل فرصةً مهمةً للإعلاء من قيم التضامن والإحسان وتعزيز أواصر التَّرابط المجتمعي.

ودعا المجلس، في بيانٍ له بهذه المناسبة، إلى ضرورة العمل على تقديم يد العون لكل إنسان أيًّا كان دينُه أو لونه أو عرقه، لا سيَّما للفقراء والبؤساء والمحرومين والمهمشين والمهجَّرين واللاجئين ومَن فقدوا السكن والمأوى، والضعفاء والأشخاص الأكثر احتياجًا من غير تصنيف أو تمييز.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جهودًا كبيرةً لتعزيز روح التضامن العالمي والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي وتحفيز الأشخاص ومنظَّمات المجتمع المدني والمنظَّمات الخيرية من أجل العمل على مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم يد العون لهم، والإسهام في خَلْقِ مجتمعات أكثر شمولًا ومرونةً، وتعزيز قيم التسامح والتَّعايش والأخوَّة الإنسانيَّة.

مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الدولي للعمل الخيري
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