وفد من طلاب وخريجي الجامعات يتفقدون مشروعات حياة كريمة بقرية شما

استقبل خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، الدكتورة أمل غنيم منسق عام مؤسسة حياه كريمة بالمنوفية، وذلك لمشاركة عدد كبير من الشباب وطلاب وخريجي الجامعات في جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بقرية شما، وذلك بحضور يسري عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، و ماجد الأبيض مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، ورؤساء الوحدات المحلية عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والمتطوعين بمبادرة حياة كريمة، بأشمون والمنوفية والمحافظات الأخرى .

وخلال الجولة الميدانية بقرية شما تم تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالقرية من ضمن هذه المشروعات مجمع الخدمات الحكومية، مدرسة الشهيد سامح محمد طاحون الإبتدائية ، مركز طب الأسرة، مركز شباب شما.

وأكد النمر وغنيم، أن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بالمبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية للقرى لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للريف المصري وأن الهدف من الجولة التفقدية تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، وإطلاعهم على الجهد المبذول من قبل الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتين أن الجامعات شاركت ضمن مشروع حياة كريمة بعدد من القوافل الشاملة للعديد من القرى المصرية إنطلاقًا من دورها ومسؤوليتها في المشاركة المجتمعية، لتقديم الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي تلك القرى.

وفي نهاية الزيارة عبر الشباب وطلاب الجامعة عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من إنجاز ملموس على أرض الواقع، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف المصري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بالقرى المصرية.

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