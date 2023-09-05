محافظ بورسعيد لـ"أولياء الأمور": ادعموا جهود الدولة للقضاء على مراكز بيع العلم

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، رسالة لأولياء الأمور قائلا:"ادعموا جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية داخل مراكز بيع العلم، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبنائنا قادة المستقبل".

وشدد المحافظ، خلال اجتماعه مع الأجهزة المعنية لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه جرى النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يساهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد ضرورة تكثيف ومواصلة الحملات على مراكز الدروس الخصوصية، وتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر مراكز بيع العلم، وطالب كذلك مسئولي التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.