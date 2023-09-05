آمنة: العلاقات المصرية الصينية استراتيجية وتاريخية في ظل الصداقة الوطيدة بين الرئيس السيسى ونظيره شي جين بينج

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن السوق المصرى يعد بوابة مهمة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والدول العربية وأوروبا ، كما أشاد اللواء هشام آمنة بمستوي تطور العلاقات الثنائية بين مصر والصين فى ظل علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين قياداتى مصر والصين، مشيراً إلى نمو العلاقات بين البلدين وتحقيق مكاسب رئيسية وصل حجم التبادل التجاري خلالها لنحو 20 مليار دولار .

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، في مأدبة الغداء الرسمية التي أقامها الجانب الصينى للوفد الوزاري المصري الذي يشارك في أعمال المنتدى الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية بمدينة تشنغتشو الصينية والذى يضم كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وخلال مأدبة الغداء جرت مناقشات تضمنت دعوة وزير التنمية المحلية للشركات والمستثمرين الصينيين من مقاطعة خنان والمدن الصينية المختلفة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التى يتمتع بها السوق المصرى فى مختلف القطاعات والمجالات خاصة بعد التسهيلات التى أعلنتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار التى ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية فى جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ورحب اللواء هشام آمنة برجال الأعمال والمستثمرين الصينيين للاستثمار فى مصر وتقديم كافة التيسيرات لهم .

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي تطور العلاقات السياسية فى ضوء العلاقات الوطيدة التى تجمع فخامة الرئيس السيسى ونظيره الصينى شي جين بينج ، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية تاريخية واستراتيجية وممتدة عبر عقود ، مشيراً إلى الدعم الذى قدمته دول مجموعة البريكس وعلى رأسها جمهورية الصين لإنضمام مصر للمجموعة خلال اجتماعاتها الأخيرة فى دولة جنوب أفريقيا .

وقال " آمنة" أن تجمع البريكس سيتيح آليات وتطورات رئيسية في مسار العلاقات على المستوي الاقتصادي والتجارى والمالى بحكم الدور الهام لمؤسسات البريكس لإدارة علاقات ناجحة بين أعضائها ، وأكد الوزير أن مصر حريصة على شراكة تحقق أهداف التنمية وتدعم مبادرة الحزام والطريق بوصفها مبادرة قائمة على العدالة والمساواة وتبادل المنافع والاحترام المتبادل ، ورحب وزير التنمية المحلية بزيارة وفد مقاطعة جنان لمصر وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بما لمسه من تطور في مجال البنية التحتية بمدينة ( تشنغتشو ) الصينية ومقاطعة خنان، لافتاً إلى وجود العديد من الفرص أمام الشركات الصينية في هذا المجال للمساهمة في النهضة العمرانية التي أطلقها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية وعلى رأسها مشاركة الصين في إنشاء بعض المباني المهمة في العاصمة الإدارية الجديدة .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون والتطور وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين .

ومن جانبه عبر أعضاء الوفد الصيني عن تقديره واحترامه لمكانة مصر والقيادة السياسية المصرية والشعب المصرى ، مشيرين إلى أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به القاهرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم ، وأضافوا أن مصر أسهمت في إطلاق مسيرة علاقات الصين بقارة أفريقيا منذ عام 1956 حتى وصلت العلاقات لمرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

وأعرب الوفد الصيني عن تطلعهم لإطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقاطعة خنان والسعى لتوسيع فرص الاستثمار والتجارة بين الجانبين حيث تشكل المقاطعة جزء مهم ورئيسي من حجم الناتج القومى الصينى ، كما تعد أحد المحافظات الأثرية ويمكن أن يتم توقيع مذكرات تفاهم بين مقاطعة خنان و المدن السياحية المصرية بالإضافة إلى تميز المقاطعة بصناعة السيارات الكهربائية بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية .

كما دعا وزير التنمية المحلية الجانب الصينى بتضمين الوفد الذي سيزور القاهرة من قيادات مقاطعة خنان عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين المعنيين بذلك الملف الهام للدولة المصرية في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق cop 27 .

وأكد اللواء هشام آمنة على تقديم الحكومة المصرية لكل التسهيلات والتيسيرات للجانب الصينى للاستثمار في مصر .

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الجانبين .

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