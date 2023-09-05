غداً.. احتفالية وعروض غنائية وماريونت لأبناء الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حفلًا لأبناء الصحفيين، بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، وذلك غدا فى الساعة الثالثة ظهرًا على مسرح النقابة.

أكد محمود كامل وكيل النقابة رئيس اللجنة الثقافية والفنية، أن اليوم يبدأ بفاعلية تلوين الوجه للأطفال، ويتضمن الحفل مجموعة متنوعة من العروض الفنية، منها عرض لفرقة "بنات وبس" بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار، والفنان أحمد سعيد يقدمون مجموعة من الاستعراضات الفلكلورية، التى تعبر عن تراث مصر من محافظاتها المختلفة، وتقدم فرقة "كروكى" لعرائس الماريونت بقيادة الفنان خالد الخريبى فقرات متنوعة على أشهر الأغنيات التراثية، وأغانى الأطفال، كما يقدم الفنان ناصر عبد التواب عرض "الأراجوز"، الذى يتفاعل مع الأطفال ويقدم لهم التوعية من خلال شكل ترفيهى محبب لهم.

وأضاف أن الحفل يتضمن عرض البلياتشو "الكلاون"، ويقوم الفنان أحمد عبد النعيم برسم بورتريهات لأبناء الصحفيين المشاركين فى الحفل.

ويختتم اليوم بندوة لمناقشة كتابين في أدب الطفل: (بطل الحكاية)، و(مدينة توته توته) للزميل فنان الكاريكاتير والقاص أحمد عبد النعيم، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

يناقش الكتابين نجلاء علام رئيس تحرير مجلة (قطر الندى)، والدكتورة إيمان سند كاتبة وروائية، وعبد الله مرشدى كاتب وروائى، وتدير اللقاء الكاتبة الصحفية نفيسة عبد الفتاح.