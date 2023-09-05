3 غرز في رأس الخطيب بعد سقوطه بصالة الجيم ونقله للمستشفى

تعرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإصابة في الرأس بعد أن شعر بدوران مما أدى لخياطة ٣ غرز أثناء وجوده في صالة الجيم لأداء بعض التمرينات .

ويغادر الخطيب، معسكر الأهلي في النمسا خلال الساعات المقبلة في طريقه إلى باريس، لبداية رحلة علاج جديدة تحت اشراف الطبيب الفرنسي المعالج الذي يتابع حالته منذ فترات طويلة.

ويخضع رئيس الأهلي لعدد من الفحوصات الطبية الجديدة، لاستيضاح الموقف كاملًا قبل استكمال العلاج وفقا لما تم الاتفتق عليه في الفترة الأخيرة أو تكون هناك خطوات علاجية أخرى..

وكان "الخطيب تعرض أكثر من مرة إلى وعكة صحية في الفترة الماضية، كان آخرها قبل يومين، أثناء تواجده بمعسكر الفريق في النمسا، واضطر للتوجه إلى أحد المستشفيات في فينا وطلب منه الأطباء النمساويون ضرورة معاودة الطبيب الفرنسي الذي يتابع حالته، لأنه يحتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية والالتزام بالراحة فترة ليست قصيرة في ظل معاناته من إرهاق ذهني شديد، وحالة دوار تنتابه بين الحين والآخر.

يذكر أن “الخطيب” توجه إلى ألمانيا في الفترة الأخيرة وأجرى بعض الفحوصات الطبية، قبل أن يتوجه إلى النمسا لمتابعة معسكر إعداد الفريق.

