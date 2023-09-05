رابطة الدوري السعودي تصدم رونالدو

صدمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما كشفت عن التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من المسابقة.

وخرج رونالدو من قائمة التشكيلة المثالية للجولة الخامسة علما بأنه يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، فيما قاد نجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش خط الهجوم في التشكيلة المثالية.

وفاز فريق النصر السعودي، المحترف ضمن صفوفه رونالدو، بخماسية نظيفة على نظيره الحزم، في الجولة الخامسة، وسجل الدولي البرتغالي هدفا رائعا في الدقيقة 68.

وجاء تشكيل الأفضل في الجولة الخامسة للدوري السعودي كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه كامبوس موريرا (الرائد).

خط الدفاع: حمدان الشمراني وجاك هيندري (الاتفاق)، أندريه جوتو (التعاون)، إبراهيم النخلي (الطائي).

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش وعبد الله الخيبري وعبد الرحمن غريب (النصر)، ألفارو ميدران (التعاون).

خط الهجوم: مراد باتنا (الفتح)، ألكساندر ميتروفيتش (الهلال).