رئيس شركة القناة يتفقد عددا من المواقع في الشيخ زويد ورفح

أجرى المهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بزيارة تفقدية لمدن محافظة شمال سيناء التقي خلالها ب اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حضره القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويأتى ذلك في إطار متابعته لأداء كافة قطاعات الشركة المختلفة للوقوف على المعوقات وحل كافة المشكلات على الطبيعة وبعد أن يعم الأمن والأمان والاستقرار محافظة شمال سيناء واهتمام القيادة السياسية لإعمار وتنمية سيناء.

وقدم شرح كافي ووافي عما نفذته الشركة من إنشاء خطوط جهد متوسط ومنخفض جديدة وإعادة تأهيل كافة شبكات الجهدين بالمحافظة وكذلك تم استعراض ماتم الانتهاء منه مثل قرية الصيادين وكذلك تم الانتهاء من توصيل كافة زمامات المآخذ ومحطات المياه والآبار والمدارس وكافة التجمعات التنموية والمشاريع القومية بكافة المحافظة كما تم الانتهاء من إنشاء موزع رفح الجديد وتوصيل الكهرباء لكافة المدينة.

كما أعلن أنه جاري الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل مدينة العريش كاملة كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل عددا كبيرا من القرى المهجرة وإطلاق التيار الكهربائي وجاري الانتهاء من باقي القري حيث تعمل بها عدد سبع مجموعات تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع شمال سيناء.

وقال إن الشركة جاهزة لاي تكليفات تخص شمال سيناء في أي وقت كما أكد حرصه على المعاونة والمساهمة في رفع العناء عن المواطنين بشمال سيناء وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل تعمير سيناء.

ثم استكمل زيارته بتفقد عددا من مواقع في الشيخ زويد ورفح وقد تحدث سيادته مع العاملين بهذه المواقع وحثهم على الدور الوطني الذين يقومون به من عمل جاد وشاق يساهم في تعمير جزء غالي وعزيزا علي قلب كل مصري وهي محافظة شمال سيناء وقال سيادته أنه يمد يد العون ويقدم دعمه الكامل واللامحدود لهم.

ثم تفقد مبنى هندسة الشيخ زويد والتي تأثرت كثيرا بفعل الأعمال الإرهابية التي شهدتها المدينة في السابق وتفقد سيادته قطعة الأرض التي خصصتها المحافظة لإنشاء مركز خدمة عملاء على أعلى مستوى من الجودة والتكنولوجيا العالمية وكذلك مبنى جديد لهندسة الشيخ زويد وذلك لتسهيل وراحت المواطنين وتقديم خدمات متميزة وعلى أعلى مستوى.