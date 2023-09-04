عرض خيالي.. الاتحاد يرفض الاستسلام في صفقة صلاح

أكدت تقارير إعلامية أن نادي اتحاد جدة، يرفض الاستسلام في صفقة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ويستعد لتقديم عرض جديد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان ليفربول قد رفض عرض اتحاد جدة السابق لضم صلاح، بمبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، يتجه الاتحاد لتقديم عرض بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، ويأمل النادي السعودي في أن يلقى هذا العرض الموافقة من ليفربول، وذلك في الأيام الأخيرة لفترة الانتقالات في السعودية.

على الجانب الآخر، انتهت فترة الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الأول من سبتمبر، لكن نافذة الانتقالات في السعودية ما زالت مفتوحة حتى السابع من سبتمبر، ومن المتوقع أن تقوم إدارة النمور بإرسال عرض جديد إلى ليفربول في الساعات القادمة.