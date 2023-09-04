لفسخ خطبتها.. تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على فتاة بسلاح أبيض وإصابتها بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف مُلابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض وإصابتها بالمنوفية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض وإصابتها بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (2) من شهر سبتمر الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها (إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة المركز "مصابة بجروح قطعية بالوجه").

وبالانتقال وسؤال والدها اتهم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدي على ابنته بسلاح أبيض "كتر"، وذلك على إثر مشادة كلامية بينهما عقب فسخ خطوبتهما وذلك حال سيرها بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.