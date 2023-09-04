اليابان تختار "Perfect Days" لتمثيلها بجوائز الأوسكار

اختارت اليابان فيلم الدراما "Perfect Days" للمخرج الألماني فيم فيندرز، لتمثيلها بالقائمة الطويلة لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم دولي لنسخة عام 2024.

يتتبع الفيلم الروتين اليومي لرجل ياباني في أواخر منتصف العمر يعمل منظفًا للمراحيض في طوكيو.

شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، وفاز بطل العمل كوجي ياكوشو بجائزة أفضل ممثل عن تصويره الدقيق لهذا الرجل البسيط والموقّر.

يمثل هذا الاختيار المرة الأولى التي تقدم فيها اليابان فيلمًا إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار ولم يخرجه مخرج ياباني.