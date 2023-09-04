زد يتعاقد مع مصطفى العش لاعب غزل المحلة لمدة 4 مواسم

أنهى مسئولو نادي زد التعاقد مع مصطفى العش مدافع غزل المحلة اليوم، الاثنين، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين كللت بالنجاح وإبرام الصفقة، التي كان ينافسه على ضمها المصري البورسعيدي.

وتعاقد زد مع مصطفى العش لمدة 4 مواسم قادمة نظير دفع مبلغ 17 مليون جنيه لصالح نادي غزل المحلة.

الجدير بالذكر أن غزل المحلة ضم مصطفى العش من مركز شباب كوم حمادة قبل عامين مقابل 300 ألف، فيما يحق لمركز شباب كوم حمادة الحصول على 15% من قيمة عائد بيع العش لأي نادٍ آخر.

زد سبق وأبرم التعاقد مع 19 صفقة ما بين محليين وأجانب، ليصبح العش هي الصفقة رقم 20 خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ضمن التحضير للظهور الأول في الدوري الممتاز.

وتعاقد زد مع 7 لاعبين من الأهلي وهم، علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر، وثنائي من إنبي وهما محمد إسماعيل وجرجس مجدي وأيضا مصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود وكذلك ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف "قطة"

وتمكن زد من ضم 6 لاعبين أجانب، وهم: الأنجولي ديلسون كاموني والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، ومعط ماجاسا والكونغوليين بيتر زيلو وأرناوفي مومبولي.