ads
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زد يتعاقد مع مصطفى العش لاعب غزل المحلة لمدة 4 مواسم

مصطفي العش
مصطفي العش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهى مسئولو نادي زد التعاقد مع مصطفى العش مدافع غزل المحلة اليوم، الاثنين، بعد سلسلة من المفاوضات بين الناديين كللت بالنجاح وإبرام الصفقة، التي كان ينافسه على ضمها المصري البورسعيدي.

وتعاقد زد مع مصطفى العش لمدة 4 مواسم قادمة نظير دفع مبلغ 17 مليون جنيه لصالح نادي غزل المحلة.

الجدير بالذكر أن غزل المحلة ضم مصطفى العش من مركز شباب كوم حمادة قبل عامين مقابل 300 ألف، فيما يحق لمركز شباب كوم حمادة الحصول على 15% من قيمة عائد بيع العش لأي نادٍ آخر.

زد سبق وأبرم التعاقد مع 19 صفقة ما بين محليين وأجانب، ليصبح العش هي الصفقة رقم 20 خلال الميركاتو الصيفي الجاري، ضمن التحضير للظهور الأول في الدوري الممتاز.

وتعاقد زد مع 7 لاعبين من الأهلي وهم، علي لطفي وشادي حسين ومصطفى سعد ومصطفى فوزي ومحمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر، وثنائي من إنبي وهما محمد إسماعيل وجرجس مجدي وأيضا مصطفى زيكو وإسلام عبد الله من حرس الحدود وكذلك ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف "قطة"

وتمكن زد من ضم 6 لاعبين أجانب، وهم: الأنجولي ديلسون كاموني والجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، ومعط ماجاسا والكونغوليين بيتر زيلو وأرناوفي مومبولي.

نادي زد مصطفى العش المصري البورسعيدي غزل المحلة 17 مليون
ads