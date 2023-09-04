عالم أزهري: العمرة البديلة مقتصرة على الأقارب

علق الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، على الجدل المثار حول العمرة البديلة، حيث يقوم شخص بالعمرة بدلا عن المرضى والمتوفين، معقبًا: «العمرة البديلة للأقارب فقط».

وقال إبراهيم رضا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن معنى حديث النبي عن العمرة البديلة يكون قاصر على الأقارب والأهل فقط، ولا يجوز إطلاقا دفع أي مبالغ لأي شخص لكي يقوم له بإجراء العمرة.

وتابع: الأصل في الدين أن تكون العمرة البديلة بضوابط ومعايير، وما حدث خلال الأيام الماضية هدفها التربح فقط، موضحًا أنه لا توجد أي ضمانات لإجراء العمرة البديلة، كما أن هدف العمرة البديلة هدف التجارة بالدين والتربح.