النيابة العامة تباشر التحقيقات حول سقوط فتاة من شرفة منزلها بالجيزة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، التحقيقات حول سقوط فتاة من شرفة منزلها مما أودى بحياتها.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استمعت النيابة لأسرة الفتاة الذين نفوا وجود شبهة جنائية حول الواقعة مشيرين إلى أن الفتاة اختل توزانها أثناء نشرها الملابس داخل الشرفة ما ادى إلى سقوطها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الرابع في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين ان الفتاة سقطت من بلكونة شقتها بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابتها بكسور ونزيف، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.