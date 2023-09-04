الداخلية: ضبط شخص قام بغسل 50 مليون جنية في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين.

في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية "غير مرخصة" وإنشاء موقع إلكترونى بإسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة".

وفى حالة رغبة المواطنين فى الحصول على تلك الخدمات يقوم المتهم المذكور بطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها وإستغلاله لتلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والإستيلاء عليها، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (50 مليون جنيه )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

