ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طارق العشري: مابولولو مستمر مع الاتحاد ولن يرحل

مابولولو
مابولولو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلق نادي الاتحاد السكندري ملف احتراف كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري في تصريحات صحفية: مابولولو مستمر مع الاتحاد السكندري ولا تراجع في ذلك.

وأضاف: أغلقنا باب رحيله بشكل نهائي بعد جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي.

وكان محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري قال: رفضنا العرض الليبي لـ مابولولو بسبب طريقة الدفع بالتقسيط، واللاعب لديه عرض قوي من أحد أندية الوسط في الدوري السعودي.

المهاجم الأنجولي البالغ من العمر 31 عاما سجل الموسم الماضي 16 هدفا مع الاتحاد السكندري في الدوري ليحصد لقب هداف البطولة.

مابولولو الاتحاد السكندري الانتقالات الصيفية محمد مصيلحي الدوري السعودي المهاجم الأنجولي
ads