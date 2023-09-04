وزير التنمية المحلية يعلن تسليم محطة فرز المخلفات الصلبة برأس سدر

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الجهود المبذولة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المُقدمة لها 146 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إنشاء مدفن صحي بمدينة رأس سدر بتكلفة 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة محطة الفرز الأولى بمدينة نويبع بتكلفة 3.75 مليون جنيه، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه والمدفن الصحي الآمِن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه ومحطة الفرز الأوَّلي بمدينة الطور بتكلفة 3.75 مليون جنيه.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة تشغيل كافة مواقع تدوير ومعالجة المخلفات التي يتم الانتهاء من تسليمها للمحافظات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوي، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وايضاً العمل على تشغيل وتأهيل وإنشاء مرافق معالجة المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات، والإدارة السليمة لمواقع التخلص النهائي، بالإضافة إلى القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة، والقضاء نهائيًا على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة.