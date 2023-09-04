«إسلام» ثلاثيني ينسج «المكرمية» على طراز إسلامي فريد

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 05:57 م

في منطقة وسط البلد يجلس إسلام الشاب الثلاثيني يتفنن في شُغل المكرمية وهي مهنة من الطراز الفريد الذي يعود إلى العصور الإسلامية، حيث يتفنن الشاب بنسج الخيوط في بعضها البعض للانتهاء من ستائر مطرزة لأشكال فريدة من نوعها تجذب الأنظار إليها.

يقول إسلام، إنه يعمل في هذه المهنة منذ سنوات، وتعلمها بالوراثة عن والده، حتى تمكن من إتقان فنونها والعمل بها في منطقة وسط البلد، فلم يحالفه الحظ في تعليمه، ولكن حالفه الحظ في مهنته الفريدة التي يتفنن بالعمل بها لفترات طويلة.

يقول الشاب الثلاثيني إن العمل بهذه المهنة يبدأ بمجموعة خيوط يبدأ بنسجها وتشكيلها واحدًا تلو الأخر حتى ينتهي من المقاسات المحددة التي يرسمها من مخيلته، حيث تستخدم هذه المنتجات في الزينة واكسسورات المنزل.