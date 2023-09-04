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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير السياحة يشكل لجنة لمناقشة استراتيجية تحفيز الحركة الوافدة

وزير السياحة
وزير السياحة
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أصدر  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بتشكيل لجنة برئاسة وزير السياحة والآثار تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030.

وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها، وسيكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وعضوية كل من ممثلين عن صندوق دعم السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمكتب الفني للوزير.
 

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