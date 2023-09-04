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الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يحصل على جائزة لاعب شهر أغسطس في إبسويتش تاون

سام مرسي
سام مرسي
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حصل سام مرسي على جائزة لاعب شهر أغسطس في فريق إبسويتش تاون، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

إبسويتش أعلن عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين عن حصول سام مرسي على جائزة أفضل لاعب في الفريق على مدار الشهر الماضي، بعدما حصل على 46.8% من أصوات المشجعين المشاركين في الاستفتاء.

وأشار بيان إبسويتش إلى أن لاعب الوسط المصري شارك بشكل فعال في المباريات الـ4 التي خاضها الفريق في شهر أغسطس الماضي، ليلعب دورا في الانطلاقة القوية هذا الموسم.

جدير بالذكر أن روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، قرر استدعاء سام مرسي لقائمة "الفراعنة" لمباراتي إثيوبيا وتونس في فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء مرسي للمنتخب منذ تعيين فيتوريا مديرا فنيا في يوليو 2022.

وبهذا يعود مرسي إلى المنتخب بعد غياب 5 سنوات، منذ ظهوره الأخير في معسكر أكتوبر 2018.

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