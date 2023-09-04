ads
الإثنين 04 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بنين والصين توقعان 13 اتفاقية تعاون في مجالات عدة

الصين
الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت بنين والصين 13 اتفاقية تعاون اقتصادي بهدف تطوير التعاون والاستثمار في عدة مجالات مثل الصحة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والزراعة. 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني في بنين، اليوم، إن التوقيع على هذه الاتفاقيات جاء على هامش زيارة رئيس بنين إلى الصين والتي استغرقت أربعة أيام.

وأشارت إلى أن الصين بموجب هذه الاتفاقيات "ستدعم بنشاط وصول عدد أكبر من منتجات بنين إلى أسواقها، وفي الوقت نفسه، ستشجع على تأسيس المزيد من الشركات في بنين كجزء من منصة الاستثمار المشترك من أجل المشاركة في أعمال إنشاء البنية التحتية في مجالات الطرق والكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات وإنتاج المنسوجات ".
وأوضحت الهيئة أن بكين بموجب الاتفاقيات ستعمل أيضا على تعميق التعاون المتبادل في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وكذلك التدريب التقني والمهني لدعم التصنيع في بنين.
ولفتت إلى أن بورتو نوفو وبكين أعلنتا عن رفع علاقاتهما الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".
ووفقا للسفارة الصينية لدى بنين، فإن التجارة بين البلدين قُدرت بـ 1.95 مليار دولار في عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 33.7% مقارنة بعام 2021.
 

الصين بنين
ads