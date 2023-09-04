بنين والصين توقعان 13 اتفاقية تعاون في مجالات عدة

الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 03:15 م

وقعت بنين والصين 13 اتفاقية تعاون اقتصادي بهدف تطوير التعاون والاستثمار في عدة مجالات مثل الصحة والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والزراعة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطني في بنين، اليوم، إن التوقيع على هذه الاتفاقيات جاء على هامش زيارة رئيس بنين إلى الصين والتي استغرقت أربعة أيام.

وأشارت إلى أن الصين بموجب هذه الاتفاقيات "ستدعم بنشاط وصول عدد أكبر من منتجات بنين إلى أسواقها، وفي الوقت نفسه، ستشجع على تأسيس المزيد من الشركات في بنين كجزء من منصة الاستثمار المشترك من أجل المشاركة في أعمال إنشاء البنية التحتية في مجالات الطرق والكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات وإنتاج المنسوجات ".

وأوضحت الهيئة أن بكين بموجب الاتفاقيات ستعمل أيضا على تعميق التعاون المتبادل في قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وكذلك التدريب التقني والمهني لدعم التصنيع في بنين.

ولفتت إلى أن بورتو نوفو وبكين أعلنتا عن رفع علاقاتهما الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

ووفقا للسفارة الصينية لدى بنين، فإن التجارة بين البلدين قُدرت بـ 1.95 مليار دولار في عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 33.7% مقارنة بعام 2021.

